‘Per Ponte’, la squadra di Corbo punta sulla cooperazione tra comuni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la folla dell’altra sera alla presentazione della lista ‘Per Ponte’ e del candidato a sindaco Giuseppe Corbo, la squadra continua ad approfondire i diversi punti del programma elettorale. Nell’agenda di Giuseppe Corbo c’è la cooperazione tra i comuni limitrofi. “Come Amministrazione Comunale – afferma Corbo – coopereremo sempre più con i comuni circostanti. Una collaborazione che punti a promuovere forme di partecipazione e di valorizzazione delle risorse presenti nei territorio, creando nuove opportunità di sviluppo e di rilancio delle nostre comunità locali. Rafforzeremo l’associazionismo intercomunale non solo dal punto di vista gestionale, ma anche e soprattutto programmatico, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la folla dell’altra sera alla presentazione della listae del candidato a sindaco Giuseppe, lacontinua ad approfondire i diversi punti del programma elettorale. Nell’agenda di Giuseppec’è latra ilimitrofi. “Come Amministrazione Comunale – afferma– coopereremo sempre più con icircostanti. Una collaborazione che punti a promuovere forme di partecipazione e di valorizzazione delle risorse presenti nei territorio, creando nuove opportunità di sviluppo e di rilancio delle nostretà locali. Rafforzeremo l’associazionismo intercomunale non solo dal punto di vista gestionale, ma anche e soprattutto programmatico, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Un anticiclone in arrivo per il fine settimana garantirà bel tempo. Ma si prevede un nuovo peggioramento per il pon… - fattoquotidiano : 15 miliardi di euro per il Ponte e zero per contratti e pensioni Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - fisco24_info : Mit, Ue pronta a coprire 50% dei costi per studi sul Ponte: 'Per gli aggiornamenti sull'impatto ambientale' - LuinoNotizie : A Lavena Ponte Tresa un corso per conoscere tutti i segreti di caffè e cappuccini -

Apple voleva fare un iPhone 15 con la porta lightning ...di orsi il Trentino Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per ... Su Instagram ora si possono inserire fino a 5 link in bio ...di orsi il Trentino Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per ... La "modalità di isolamento" dell'iPhone contrasta anche i peggiori spyware ...di orsi il Trentino Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi per ... ...di orsi il Trentino Il progetto delsullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi......di orsi il Trentino Il progetto delsullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi......di orsi il Trentino Il progetto delsullo Stretto di Messina costa molto di più del previsto. E l'Italia non ha i soldi L'Italia sta già affrontando da mesi una siccità gravissima: i rischi... Gabry Ponte: «Provato ma felice, l’intervento è andato bene» Corriere della Sera