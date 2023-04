Per il 54% degli italiani Lady Diana è stata uccisa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono più di quanto si pensa gli italiani che credono alle teorie cospirative Lady Diana è stata uccisa da un complotto ordito dalla Casa Reale inglese, l’attentato dell’11 settembre è stato organizzato dagli Usa, il Covid è stato creato per favorire le case farmaceutiche oppure dalla Cina per distruggere l’Occidente. Sono moltissimi gli italiani che credono a queste teorie non ufficiali, forse anche più di quel che pensiamo. In alcuni casi, tra cui quello di Lady Diana, la maggioranza assoluta. A pensare che l’incidente dela principessa di Galles fosse stato “aiutato” è infatti il 54%, mentre il 60% crede che un’elite di poteri forti controlli il mondo. L'articolo proviene da Termometro Politico. Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono più di quanto si pensa gliche credono alle teorie cospirativeda un complotto ordito dalla Casa Reale inglese, l’attentato dell’11 settembre è stato organizzato dagli Usa, il Covid è stato creato per favorire le case farmaceutiche oppure dalla Cina per distruggere l’Occidente. Sono moltissimi gliche credono a queste teorie non ufficiali, forse anche più di quel che pensiamo. In alcuni casi, tra cui quello di, la maggioranza assoluta. A pensare che l’incidente dela principessa di Galles fosse stato “aiutato” è infatti il 54%, mentre il 60% crede che un’elite di poteri forti controlli il mondo. L'articolo proviene da Termometro Politico.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Sud di Torino #tangenzialeditorino ?????? Code per traffico intenso a tratti tra Svincolo Aut… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Code per traffico intenso a tratti tra Interconnes… - MIPiemonte : ? CONCLUSO Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino ?????? Traffico rallentato per traffico intenso tra Casel… - AntenorePD : RT @mariobianchi18: Il #20aprile 1924 nasceva #PaoloRosi. Da rugbista a Roma vinse 2 scudetti ('48-'49). Da capitano azzurro ebbe 12 presen… - ToniVigliotti : @fforzano Il 100% dovrebbe votare che la Montaruli non ha i requisiti per stare in parlamento. Ma se poi andiamo a… -