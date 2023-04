Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pensioni, dallo scivolo di 5 anni alla riduzione di orario: ecco le novità del decreto lavoro: Contratti di espansi… - angelodellosso : @RitaArso @MicheleBonates3 Quasi sempre gestiti dallo Stato. Informazione solo Rai. Energia solo Enel e Eni. Corris… - cossuantoniox12 : Migranti vanno in pensione prima degli italiani - MargheriG : @LieraMarco Ma questi storditi, lo sanno che una buona parte delle pensioni pagate dallo stato francese avviene gra… - agnello_mario : @byoblu Solo 4000? Ne arriveranno 900000 in pochi mesi e saranno cazzi amari perche dovranno essere mantenuti per a… -

Coinvolte imprese con oltre 50 dipendenti Sono interessatistrumento i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 50 unità lavorative (limite ...Tonificato dall'audace colpo messo a segno con le nomine nelle "Big Five" partecipateStato, ... non c'è un euro in cassa per ridurre le tasse e aumentare le, i fondi del Pnrr rischiano ...In questo caso il lavoratore riceve un'indennità pagataStato fino a un massimo di 18 mesi. L'orario ridotto può andare da un taglio del 30% fino al 100%. In quest'ultimo caso il lavoratore ...

Pensioni, dallo scivolo di 5 anni alla riduzione di orario: ecco le ... Il Sole 24 ORE

La spesa pensionistica potrebbe essere insostenibile per l'Italia, specialmente laddove si decida di intervenire cancellando la legge Fornero.Cosa sono le maggiorazioni contributive e perché per la pensione a volte un anno di contributi vale di più anche per la misura dell'assegno.