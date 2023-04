Pensioni, cosa succede a maggio: importanti novità (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pensioni maggio 2023. Ci sono importanti novità per chi percepisce la pensione. A maggio, infatti, cambieranno molte cose. È importante dunque documentarsi per capire cosa fare il prossimo mese. Le novità ovviamente non riguardano tutti, ma solo una categoria di pensionati. I cambiamenti saranno temporanei e non radicali. (Continua…) Leggi anche: Come andare in pensione a 61 anni: i requisiti e come richiederla Leggi anche: Pensioni, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio Pensioni, le novità di maggio 2023 Sono arrivo importanti novità sul fronte Pensioni. Il cedolino di alcune categorie di pensionati ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 19 aprile 2023)2023. Ci sonoper chi percepisce la pensione. A, infatti, cambieranno molte cose. È importante dunque documentarsi per capirefare il prossimo mese. Leovviamente non riguardano tutti, ma solo una categoria di pensionati. I cambiamenti saranno temporanei e non radicali. (Continua…) Leggi anche: Come andare in pensione a 61 anni: i requisiti e come richiederla Leggi anche:, scatta la sospensione: entro quando bisogna consegnare il modulo obbligatorio, ledi2023 Sono arrivosul fronte. Il cedolino di alcune categorie di pensionati ...

