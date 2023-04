Pensioni a 71 anni praticamente per tutti: la stangata INPS è durissima | Riguarda anche te (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arriva una pessima notizia per i lavoratori più anziani: Pensioni a 71 anni praticamente per tutti. Ecco la stangata INPS In Italia, il tema delle Pensioni è da sempre molto sentito dai cittadini, ma negli ultimi anni è diventato particolarmente delicato a causa della crescente preoccupazione per il futuro del sistema previdenziale. Brutte notizie per molti lavoratori – Ilovetrading.itPurtroppo, l’ultima notizia non farà di certo piacere a molti lavoratori: sembra infatti che il governo stia prendendo in considerazione l’ipotesi di alzare l’età pensionabile a 71 anni per molte categorie di lavoratori. Nel resto dell’articolo, cercheremo di analizzare le ragioni di questa scelta e le possibili conseguenze per i cittadini ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Arriva una pessima notizia per i lavoratori più anziani:a 71per. Ecco laIn Italia, il tema delleè da sempre molto sentito dai cittadini, ma negli ultimiè diventato particolarmente delicato a causa della crescente preoccupazione per il futuro del sistema previdenziale. Brutte notizie per molti lavoratori – Ilovetrading.itPurtroppo, l’ultima notizia non farà di certo piacere a molti lavoratori: sembra infatti che il governo stia prendendo in considerazione l’ipotesi di alzare l’età pensionabile a 71per molte categorie di lavoratori. Nel resto dell’articolo, cercheremo di analizzare le ragioni di questa scelta e le possibili conseguenze per i cittadini ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziocorrao : Adesso ci #credete? #Giorgetti ministro @LegaSalvini comunica il taglio delle #pensioni per risparmiare 10MLD in 3… - Gitro77 : Anche il Senatore qualche volta toppa: sono regolarmente iscritto all'ordine dei giornalisti professionisti, da 20… - Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - sabato_ivana : RT @Ex5Star: Crozza protagonista. Nuove rate per pensionati, sborsare 10 miliardi in 3 anni, per pagare i costi di guerra. E pensare che i… - Davide70405052 : RT @incorreggibile: CI PAGANO LE PENSIONI “Hanno precedenti per rapina, furto, droga, danneggiamento e, uno di loro, anche per ingresso ill… -