Penalizzazione Juventus, la richiesta a sorpresa dell'accusa: "Rideterminate i 15 punti"

È un vero e proprio colpo di scena quello che si è svolto durante l'udienza al Collegio di garanzia del Coni, che dovrà decidere sul ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte federale d'Appello che il 20 gennaio scorso ha inflitto 15 punti di penalizzazione al club in seguito all'inchiesta sulle "plusvalenze fittizie". Dopo due ore e quarantacinque minuti di discussione, in cui i legali della Juventus hanno chiesto l'annullamento della sentenza e dunque l'azzeramento dei punti di penalizzazione, a fornire un assist prezioso al club a sorpresa è stato il procuratore Generale Taucer, che rappresenta ...

