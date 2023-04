Penalizzazione alla Juventus | attesa per la decisione Il procuratore | «Troppi 15 punti»

(Di mercoledì 19 aprile 2023)15di, le motivazioni dell’accusa non sono sufficienti a giustificarli e bisogna quindi tornare in Corte d’appello per un’ulteriore valutazione. Parola di Ugo Taucer, ilgenerale che costituiva la controparte nell’udienza del Collegio di garanzia presso il Coni chiamato a valutare il ricorso dellacontro la sentenza didi 15in campionato nell’inchiesta sulle plusvalenze. Il Collegio si è riunito in camera di consiglio dopo tre ore di dibattimento. Per lac’erano i legali Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio e il nuovo presidente, Gianluca Ferrero.La Figc non si è costituita in giudizio, dunque la controparte della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio_Martini_ : Udienza al CONI. L’accusa ammette di aver sbagliato a dare 15 punti di penalizzazione alla #juve e chiede di rifare… - tvdellosport : All'udienza che deciderà se ridare o meno i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, in corso a Roma, hanno chiest… - sportface2016 : +++Tribunale Federale Nazionale: inflitti 3 punti di penalizzazione alla #Reggina per violazioni Covisoc+++#SerieB - LeonardoMizzi : RT @Fabio_Martini_: Udienza al CONI. L’accusa ammette di aver sbagliato a dare 15 punti di penalizzazione alla #juve e chiede di rifare il… - madisonmarco : RT @Gimax38: Alla fine il Procuratore generale che rappresentava l'accusa, chiede il rinvio per rimodulare la sentenza. Ha riconosciuto car… -

... che si dovrà pronunciare sul caso plusvalenze e sullain classifica della Juventus ,... sostiene Lubrano, quello scudetto va revocato e assegnatoseconda in classifica, il Napoli ...... oggi anche il procuratore generale Taucer ha preso le distanze: in attesa di capire quale sarà la decisione, perde sempre più consistenza l'ipotesi accusatoria che ha portato...4 Le sensazioni positive della Juventus nel giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal club bianconero in meritodi 15 punti in classifica inflitta per il filone plusvalenze potrebbero trasformarsi in realtà. Durante il dibattimento, infatti, Ugo Taucer, procuratore generale dello sport che ...

Penalizzazione alla Juventus, la sentenza sul ricorso: i possibili scenari NapoliToday

Dalla riunione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti in classifica inflittale dalla Procura Figc per il caso ...Così Ugo Taucer, Procuratore generale dello sport, durante l'udienza a sezioni unite al Collegio di garanzia presso il Coni sul -15 inflitto alla Juventus ...