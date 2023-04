Pelle idratata, matt e senza imperfezioni: l’innovativa emulsione firmata Rilastil (Di mercoledì 19 aprile 2023) Idratazione profonda e tanta acqua per dissetare la Pelle durante la stagione più calda. Ecco il must have effetto “matt” proposto da Rilastil L’acqua gioca da sempre un ruolo fondamentale nella bellezza e nel benessere della nostra Pelle. Una Pelle senza la giusta idratazione può apparire spenta, ruvida, secca, screpolata e con rughe più o meno profonde. Tuttavia, l’acqua nella Pelle è presente in quantità diverse e trattenuta con differenti modalità nei due strati che costituiscono la cute. Il derma, con la sua rete capillare, è la fonte di approvvigionamento idrico dell’organo cute, mentre l’epidermide non possiede vasi capillari e tutta l’acqua penetra per diffusione dal derma sottostante. Se l’acqua manca nella cute, si possono verificare due condizioni: la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Idratazione profonda e tanta acqua per dissetare ladurante la stagione più calda. Ecco il must have effetto “” proposto daL’acqua gioca da sempre un ruolo fondamentale nella bellezza e nel benessere della nostra. Unala giusta idratazione può apparire spenta, ruvida, secca, screpolata e con rughe più o meno profonde. Tuttavia, l’acqua nellaè presente in quantità diverse e trattenuta con differenti modalità nei due strati che costituiscono la cute. Il derma, con la sua rete capillare, è la fonte di approvvigionamento idrico dell’organo cute, mentre l’epidermide non possiede vasi capillari e tutta l’acqua penetra per diffusione dal derma sottostante. Se l’acqua manca nella cute, si possono verificare due condizioni: la ...

