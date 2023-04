Pechino Express: le anticipazioni della settima puntata (Di mercoledì 19 aprile 2023) In onda domani alle 21.15 su Sky È sempre più impegnativo il viaggio di Pechino Express: settima puntata, attesa per giovedì 20 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le cinque coppie ancora in gara, guidate dai conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, si misureranno con gli ultimi 341 km nel Borneo Malese. Il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat, passando da Mari Mari – dove tre coppie affronteranno una sorprendente e importantissima Prova Vantaggio – fino ad arrivare a Kota Kinabalu. Questo sarà il traguardo finale di puntata: in palio, i biglietti per la Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa avventura emozionante e indimenticabile. Ancora in gara nel nuovo appuntamento con lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, “Le ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) In onda domani alle 21.15 su Sky È sempre più impegnativo il viaggio di, attesa per giovedì 20 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le cinque coppie ancora in gara, guidate dai conduttori CostantinoGherardesca ed Enzo Miccio, si misureranno con gli ultimi 341 km nel Borneo Malese. Il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat, passando da Mari Mari – dove tre coppie affronteranno una sorprendente e importantissima Prova Vantaggio – fino ad arrivare a Kota Kinabalu. Questo sarà il traguardo finale di: in palio, i biglietti per la Cambogia, terzo e ultimo Paese di questa avventura emozionante e indimenticabile. Ancora in gara nel nuovo appuntamento con lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, “Le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Le anticipazioni di #PechinoExpress - Martina7_totale : @Cinguetterai non ci fosse di mezzo un lutto basterebbe una specifica di programma registrato tipo Pechino Express - esse_srn : Per un motivo o per un altro quest’anno non sono riuscita a seguire pechino express in diretta. Quindi oggi inizia… - Martina7_totale : in generale molti programmi TV sono registrati e se lo sapesse la gente si eviterebbero equivoci tipo Pechino Expre… - ADelleNotizie : Pechino Express 10, la reazione delle Mediterranee dopo l’eliminazione #gfvip #gintonic #donnalisi #isola… -