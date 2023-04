Pechino Express 10, Andrea Belfiore: “Io e Joe ci siamo spogliati” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Andrea Belfiore e Joe Bastianich sono in questo momento in tv nel reality show Pechino Express 10. Insieme formano la coppia degli italoamericani: agguerritissimi, perfidi al punto giusto, ma anche capaci di grande trasporto verso le popolazioni che incontrano. Al momento sono riusciti a rimanere in gara nonostante la grande competitività che si respira quest’anno, ma tutto può succedere e per contratto non possono spoilerare nulla. Al settimanale Chi però, Andrea ha raccontato come ha vissuto quest’esperienza nel programma televisivo, il primo della sua vita. Non lasciarti sfuggire le emozioni e le avventure di Pechino Express e tanti altri programmi imperdibili: abbonati ora a Sky! L’esperienza del viaggiatore: “Oggi siamo pieni di nuovi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 aprile 2023)e Joe Bastianich sono in questo momento in tv nel reality show10. Insieme formano la coppia degli italoamericani: agguerritissimi, perfidi al punto giusto, ma anche capaci di grande trasporto verso le popolazioni che incontrano. Al momento sono riusciti a rimanere in gara nonostante la grande competitività che si respira quest’anno, ma tutto può succedere e per contratto non possono spoilerare nulla. Al settimanale Chi però,ha raccontato come ha vissuto quest’esperienza nel programma televisivo, il primo della sua vita. Non lasciarti sfuggire le emozioni e le avventure die tanti altri programmi imperdibili: abbonati ora a Sky! L’esperienza del viaggiatore: “Oggipieni di nuovi ...

