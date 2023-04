Pd, la prima conferenza stampa di Schlein: cosa ha detto su armi, Pnrr, inceneritore, maternità surrogata e candidatura di De Luca (Di mercoledì 19 aprile 2023) armi, inceneritore di Roma, Pnrr e dialogo con le opposizioni (a partire dal M5s). Ma anche il nodo del terzo mandato per Vincenzo De Luca e la discussione sulla maternità surrogata. Elly Schlein, nella prima conferenza stampa da quando è stata eletta segretaria del Partito democratico, ha incontrato la stampa e risposto alle domande su alcuni dei temi sul tavolo del governo in questo momento, ma non solo. E ha annunciato che venerdì 21 aprile ci sarà la prima riunione della nuova segreteria e si svolgerà a Riano, alle porte di Roma: “Un modo per dare omaggio a un grande italiano, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti e ritrovato a Riano nel 1924?. Schlein, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)di Roma,e dialogo con le opposizioni (a partire dal M5s). Ma anche il nodo del terzo mandato per Vincenzo Dee la discussione sulla. Elly, nellada quando è stata eletta segretaria del Partito democratico, ha incontrato lae risposto alle domande su alcuni dei temi sul tavolo del governo in questo momento, ma non solo. E ha annunciato che venerdì 21 aprile ci sarà lariunione della nuova segreteria e si svolgerà a Riano, alle porte di Roma: “Un modo per dare omaggio a un grande italiano, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti e ritrovato a Riano nel 1924?., che ...

