Pd: giro di incontri di Schlein con parti sociali, oggi Sbarra e Landini, venerdì Bombardieri (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha iniziato oggi un giro di incontri con le parti sociali. In mattinata ha incontrato il segretario della Cisl Luigi Sbarra e il segretario della Cgil Maurizio Landini. venerdì vedrà invece il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. Al centro degli incontri i temi dell'occupazione, dell'attuazione del Pnrr, della sicurezza sul lavoro, fisco, pensioni, salari, sanità, precarietà e un'analisi della situazione economica". Si legge in una nota del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La segretaria del Pd, Elly, ha iniziatoundicon le. In mattinata ha incontrato il segretario della Cisl Luigie il segretario della Cgil Mauriziovedrà invece il segretario della Uil Pierpaolo. Al centro deglii temi dell'occupazione, dell'attuazione del Pnrr, della sicurezza sul lavoro, fisco, pensioni, salari, sanità, precarietà e un'analisi della situazione economica". Si legge in una nota del Pd.

