Pd di nuovo in piazza. Ormai è diventato una costola della Cgil (Di mercoledì 19 aprile 2023) La compagnia di giro è quella già collaudata. Dalla Cgil all'Anpi, dall'Arci alle ONG. In tutto, una novantina di sigle. Il contesto è il sit in organizzato dal «Tavolo asilo e immigrazione» contro le norme del «decreto Cutro» che il governo si appresta a varare per contrastare i flussi regolari. Qui, dunque, si svolge un'altra epifania di piazza di Elly Schlein. Dopo la manifestazione «antifascista» di Firenze appena dopo la sua elezione, stavolta è una mobilitazione per contestare la linea del governo Melonisull'immigrazione clandestina. Con una portata retorica che segna un totale ancoraggio alla sinistra più radicale di questa segreteria. E dunque di «norme disumane» parla la leader dei dem, su cui «continueremo a fare opposizione». E aggiunge: «Ci sono momenti in cui decidere da che parte della storia stare e noi non vogliamo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La compagnia di giro è quella già collaudata. Dallaall'Anpi, dall'Arci alle ONG. In tutto, una novantina di sigle. Il contesto è il sit in organizzato dal «Tavolo asilo e immigrazione» contro le norme del «decreto Cutro» che il governo si appresta a varare per contrastare i flussi regolari. Qui, dunque, si svolge un'altra epifania didi Elly Schlein. Dopo la manifestazione «antifascista» di Firenze appena dopo la sua elezione, stavolta è una mobilitazione per contestare la linea del governo Melonisull'immigrazione clandestina. Con una portata retorica che segna un totale ancoraggio alla sinistra più radicale di questa segreteria. E dunque di «norme disumane» parla la leader dei dem, su cui «continueremo a fare opposizione». E aggiunge: «Ci sono momenti in cui decidere da che partestoria stare e noi non vogliamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Francia, la Corte costituzionale dà via libera alla riforma delle pensioni: proteste a Parigi. Sindacati: “Di nuovo… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Pd di nuovo in piazza. Ormai è diventato una costola di Landini #19aprile #iltempoquotidiano - tempoweb : #Pd di nuovo in piazza. Ormai è diventato una costola di Landini #19aprile #iltempoquotidiano… - infoitinterno : Lavori per il nuovo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi, 66 ambulanti vogliono essere spostati su lungomare - tusciaweb : Inaugurato il nuovo centro vaccinale in piazza Verdi Civitavecchia - (p.cas.) - Sono stati inaugurati il servizio… -