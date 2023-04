**Pd: dalla Gpa al termovalorizzatore, Schlein detta la linea al Nazareno** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr (Adnkronos) - Non ha risposto solo sull'orsa JJ4 ("c'è una decisione del Tar, non ho letto gli atti, mi devo documentare"). Per il resto, Elly Schlein nella sua prima conferenza stampa al Nazareno ha provato a sgomberare il campo da tutti i dubbi che erano sorti in queste settimane sulle sue posizioni e sulle sue scelte da leader dem. Nemmeno sulle questioni più scottanti, come quella sul termovalorizzatore a Roma, la segretaria si è tirata indietro. Seppure dopo qualche insistenza: "E' una scelta che era stata presa dall'amministrazione di Roma", ha spiegato senza nascondere il suo scarso entusiasmo sul progetto. Ma assicurando: "Non abbiamo assunto una posizione contro una procedura che è già in corso, ma visto che esistono sensibilità diverse nel Pd io mi impegno a favore del confronto tra di noi e con gli amministratori". Per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr (Adnkronos) - Non ha risposto solo sull'orsa JJ4 ("c'è una decisione del Tar, non ho letto gli atti, mi devo documentare"). Per il resto, Ellynella sua prima conferenza stampa al Nazareno ha provato a sgomberare il campo da tutti i dubbi che erano sorti in queste settimane sulle sue posizioni e sulle sue scelte da leader dem. Nemmeno sulle questioni più scottanti, come quella sula Roma, la segretaria si è tirata indietro. Seppure dopo qualche insistenza: "E' una scelta che era stata presa dall'amministrazione di Roma", ha spiegato senza nascondere il suo scarso entusiasmo sul progetto. Ma assicurando: "Non abbiamo assunto una posizione contro una procedura che è già in corso, ma visto che esistono sensibilità diverse nel Pd io mi impegno a favore del confronto tra di noi e con gli amministratori". Per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : L’ex procuratore antimafia Roberto Pennisi ha rivelato che gli fu impedito dalla Procura di indagare sui presunti l… - AngeloCiocca : Sfruttare un bambino o una bambina non ancora nati è non solo vergognoso ma contrario alle regole europee. Ecco per… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi La prova che la commissione serve: fa impazzire Conte, Pd e virostar ??? Rischiamo di cadere dall… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Simo42953017: @Ex_reddito Il PD è da anni su un tapis roulant.. tutti hanno diritto di parola (sacrosanto).. tutte le visioni hanno par… - AlonzoPeppino : RT @cinziettacy: A me fa ridere il #PD che fa la vittima per una cosa che si sa dalla notte dei tempi… sperano che attaccando il #M5S non s… -