Pd: arriva convocazione segreteria, venerdì alle 10,30 a Riano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr (Adnkronos) - E' stata mandata ai diretti interessati la convocazione per la segreteria del Pd, la prima guidata da Elly Schlein: la riunione si terrà venerdì alle 10,30 a Riano. Lo confermano fonti dem. La scelta di Riano non è casuale: nel comune alle porte di Roma nel 1924 fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista. Il precedente di una riunione della segreteria dem fuori dal Nazareno, invece, risale al 2018: per la sua prima segreteria l'allora leader Maurizio Martina convocò tutti a Tor Bella Monaca, borgata di Roma Sud, alla libreria Booklet Le Torri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr (Adnkronos) - E' stata mandata ai diretti interessati laper ladel Pd, la prima guidata da Elly Schlein: la riunione si terrà10,30 a. Lo confermano fonti dem. La scelta dinon è casuale: nel comuneporte di Roma nel 1924 fu ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista. Il precedente di una riunione delladem fuori dal Nazareno, invece, risale al 2018: per la sua primal'allora leader Maurizio Martina convocò tutti a Tor Bella Monaca, borgata di Roma Sud, alla libreria Booklet Le Torri.

