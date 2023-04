Pazza Inter | 3 pari al Meazza e Benfica schiantato | ora Milan in semifinale | è febbre da derby

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarà ancoratraindi Champions League, come nel 2003. Grazie al pareggio per 3-3 con ilnella gara di ritorno, dopo il 2-0 dell'andata, i nerazzurri di Simone Inzaghi raggiungono i cuginiisti nel penultimo atto della principale competizione calcistica europea. I gol di Barella al 13', Aursnes per ilal 38', Lautaro Martinez al 65', Correa al 78', Antonio Silva all'86', Musa al 90'.

