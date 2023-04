Pavia: una ragazza morta e un uomo ferito a Scaldasole, indagano carabinieri (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Una ragazza è morta e un uomo è stato ferito nel Comune di Scaldasole, in provincia di Pavia. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, ma non sono ancora ben chiare le circostanze in cui è avvenuta la tragedia. Anche l'identità delle due vittime è al momento ignota, anche se secondo gli investigatori, l'origine di entrambi sarebbe albanese. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare; l'uomo invece è stato soccorso e trasferito in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad indagare sul caso sono i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pavia, insieme ai colleghi della compagnia di Voghera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Unae unè statonel Comune di, in provincia di. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, ma non sono ancora ben chiare le circostanze in cui è avvenuta la tragedia. Anche l'identità delle due vittime è al momento ignota, anche se secondo gli investigatori, l'origine di entrambi sarebbe albanese. Per lanon c'è stato nulla da fare; l'invece è stato soccorso e trasin ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad indagare sul caso sono idel nucleo investigativo del reparto operativo di, insieme ai colleghi della compagnia di Voghera.

