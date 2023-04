Pavia, trovata morta in casa: i carabinieri indagano per omicidio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna è stata trovata morta nel pomeriggio di mercoledì in una casa di Scaldasole, in provincia di Pavia. Ad indagare sono i carabinieri: dai primi accertamenti si tratterebbe di un omicidio e la vittima sarebbe stata accoltellata. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 17: all’esterno dell’abitazione della donna le forze dell’ordine hanno rintracciato un parente, ferito anche lui a coltellate. I militari per il momento hanno isolato il tratto di via Piave, a Scaldasole, dove si trova l’abitazione. Sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza sul fatto: al momento la vittima non è ancora stata identificata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna è statanel pomeriggio di mercoledì in unadi Scaldasole, in provincia di. Ad indagare sono i: dai primi accertamenti si tratterebbe di une la vittima sarebbe stata accoltellata. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco prima delle 17: all’esterno dell’abitazione della donna le forze dell’ordine hanno rintracciato un parente, ferito anche lui a coltellate. I militari per il momento hanno isolato il tratto di via Piave, a Scaldasole, dove si trova l’abitazione. Sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza sul fatto: al momento la vittima non è ancora stata identificata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

