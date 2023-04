Paura per Cesara Buonamici, grave problema all’occhio: rischia di perderlo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cesara Buonamici La ben nota mezzobusto del TG5 potrebbe ritirarsi prima del tempo a causa del suo occhio semichiuso. Scopriamo cos’è successo. Cesara Buonamici è uno dei volti più noti del Telegiornale di Canale5. Durante il corso della sua lunga e professionale carriera da giornalista, molti italiani si sono affezionati alla sua persona. In particolare, i telespettatori sono andati nel panico quando hanno visto l’occhio della Buonamici semichiuso. Cesara fa parte della storia del TG5, dal momento che è rimasta l’unica all’interno della redazione tra i giornalisti fondatori. Infatti, è stata proprio Cesara ad aprire l’edizione del notiziario di Canale5 nel 1992, assieme ai colleghi Enrico Mentana, l’allora direttore, Lamberto Sposini, Cristina Parodi ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 aprile 2023)La ben nota mezzobusto del TG5 potrebbe ritirarsi prima del tempo a causa del suo occhio semichiuso. Scopriamo cos’è successo.è uno dei volti più noti del Telegiornale di Canale5. Durante il corso della sua lunga e professionale carriera da giornalista, molti italiani si sono affezionati alla sua persona. In particolare, i telespettatori sono andati nel panico quando hanno visto l’occhio dellasemichiuso.fa parte della storia del TG5, dal momento che è rimasta l’unica all’interno della redazione tra i giornalisti fondatori. Infatti, è stata proprioad aprire l’edizione del notiziario di Canale5 nel 1992, assieme ai colleghi Enrico Mentana, l’allora direttore, Lamberto Sposini, Cristina Parodi ...

