“Paura” | Belen Rodriguez spiazza i followers | difficile riconoscerla

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha lasciato i follower senza parole pubblicando una foto in cui è: mai vista così! In queste settimane si è parlato molto diin riferimento ad una sua presunta gravidanza. Gli indizi l’hanno fatto subito pensare, a partire dalla sua assenza in una puntata de Le iene, dove fu sostituita da Claudio Santamaria., con questo look è(credits: Instagram @real) grantennis toscanaAl ritorno la showgirl ha fatto sapere di aver avuto bisogno di fare il tagliando, per poter tornare più in forma e forte di prima. Parole che hanno destato i primi dubbi, alimentati dalla sua non attività, per ...