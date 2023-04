Paura all’alba a Ostia, esploso un petardo contro la saracinesca di una pizzeria (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ostia – Paura all’alba a Ostia, dove un petardo è stato esploso contro la saracinesca di una pizzeria di piazza Quarto dei Mille, nel centro cittadino. L’esplosione, avvenuta poco prima delle cinque del mattino, è stata udita a diversi metri di distanza, e sono stati molti i residenti a chiedersi, allarmati, cosa fosse successo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e il petardo ha danneggiato soltanto la porta d’ingresso del locale, che si trova nella piazza dove si tiene il mercato del mercoledì e del sabato, nel cuore di Ostia. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che adesso indagano per capire se si sia trattato di un semplice atto vandalico o di qualcosa di più, come un avvertimento ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023), dove unè statoladi unadi piazza Quarto dei Mille, nel centro cittadino. L’esplosione, avvenuta poco prima delle cinque del mattino, è stata udita a diversi metri di distanza, e sono stati molti i residenti a chiedersi, allarmati, cosa fosse successo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e ilha danneggiato soltanto la porta d’ingresso del locale, che si trova nella piazza dove si tiene il mercato del mercoledì e del sabato, nel cuore di. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che adesso indagano per capire se si sia trattato di un semplice atto vandalico o di qualcosa di più, come un avvertimento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tkmewthyou : 5 cose che non sai di me: 1) da piccola sono stata morsa da un pony (lol) 2) ho fatto un anno di nuoto ma la catti… - boem_diego : @alexandre19935 Chiamami a notte fonda e dimmi che non riesci a dormire senza di me. Se la notte è scura e hai paur… - alto_adige : L'episodio sabato all'alba a Pineta. I due hanno picchiato anche il marito intervenuto per difenderla - Alessiasta88698 : @SlimcatC @Chicca_colors Credo anch'io che non farà rivelazioni, ha cambiato idea il giorno della finale. Secondo m… - sparamiinpetto : RT @ffflaviaaaa: una volta ti dicevo ti amo all alba ma adesso sono acida in questa stanza.Tanti silenzi,poche parole,odio tutto quello che… -