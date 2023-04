Paura a Roma, maxi incidente in Via del Trullo, coinvolte tre auto: una finisce ribaltata (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Attimi di Paura ieri sera a Roma teatro di un bruttissimo incidente stradale. Un’auto, per circostanze da chiarire, è finita ribaltata sulla carreggiata. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 19.30 di martedì 18 aprile 2023. La strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi, è rimasta chiusa per diverso tempo. Disagi alla circolazione di zona con traffico rallentato anche nella direzione opposta per curiosi. incidente al Trullo ieri martedì 18 aprile 2023 Il sinistro ha coinvolto complessivamente tre veicoli tra cui quello finito poi cappottato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco oltre che chiaramente ai sanitari del 118. Articolo in aggiornamento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Attimi diieri sera ateatro di un bruttissimostradale. Un’, per circostanze da chiarire, è finitasulla carreggiata. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 19.30 di martedì 18 aprile 2023. La strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi, è rimasta chiusa per diverso tempo. Disagi alla circolazione di zona con traffico rallentato anche nella direzione opposta per curiosi.alieri martedì 18 aprile 2023 Il sinistro ha coinvolto complessivamente tre veicoli tra cui quello finito poi cappottato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia diCapitale, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco oltre che chiaramente ai sanitari del 118. Articolo in aggiornamento, ...

