Passerella al Salone del mobile E due figuracce per la Meloni

Mentre il cognato-ministro Francesco Lollobrigida dal palco del convegno della Cisal a Roma proclamava che "non possiamo arrenderci alla sostituzione etnica", sostituendo con i migranti i figli che gli italiani non fanno, la premier Giorgia Meloni diceva le stesse cose, ma usando parole più soft, mentre inaugurava la 61esima edizione del Salone del mobile di Milano. La Meloni al Salone del mobile di Milano ha parlato di migranti, lotta al Reddito di cittadinanza e creazione del liceo del Made in Italy Le dichiarazioni rilasciate dalla presidente del Consiglio durante la sua visita in Fiera formano un collage i cui pezzi rimarcano quali sono i temi cari alla destra che governa l'Italia: stop ai migranti, lotta al Reddito di cittadinanza, creazione del liceo del Made in Italy per ...

