Passaro-F Cerundolo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming secondo turno Atp Barcellona 2023

Francesco Passaro sfiderà Francisco Cerundolo nel secondo turno dell'ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo aver tritato Verdasco al primo turno, il tennista azzurro proverà a concedere il bis contro l'argentino Cerundolo, reduce dalla sconfitta contro un altro italiano, Matteo Berrettini, al secondo turno di Monte-Carlo. Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo favorito sarà Cerundolo, che ha più esperienza a livello Atp ed attualmente è più pronto. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Passaro e Cerundolo scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 aprile, come terzo match dalle ore 11:00 sulla Pista ...

