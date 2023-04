Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Calcio brasiliano nella bufera, fra partite truccate, perquisizioni e mandati d'arresto. Ecco i nomi - 19GX95 : @lucacerchione @ADeLaurentiis Si può tranquillamente guardare altri sport se si crede che tutte le partite con degli errori siano truccate - 19GX95 : @tackleduro Ma se avete sempre il dubbio che le partite siano truccate potete tranquillamente seguire un altro spor… - Gianluca24070 : @manu_fuego99 Alcune sono palesemente truccate ci sono partite come schalke hertha che solitamente sono da under fi… - Mastiffs16 : @ChampionsLeague Togliete la foto voi nn siete degni di postare questi ragazzi e questa squadra, voi che truccate l… -

Il calcio brasiliano è nella bufera e piovono accuse diper favorire le scommesse nella Serie A nazionale 2022 e nei campionati statali del 2023. Sono già stati spiccati tre mandati di arresto, e vengono alla luce i nomi di diversi ...Secondo gli inquirenti, che avevano già individuato problemi in alcuni match della Serie B, ci sono sospetti che siano state "aggiustate" dai giocatori almeno cinquedella Serie A del '...... un altro numero tragicamente negativo, dato che ledel girone di ritorno sono 14 e ciò ... Nel 2010 ha portato alla luce lo scandalo delle bicie collaborato con la giustizia italiana ...

Partite truccate, perquisizioni e mandati d'arresto. La Serie A nella bufera. Ecco i nomi La Gazzetta dello Sport

Il network di Rupert Murdoch cede e paga 787,5 milioni di dollari a Dominion, la società tacciata di frode elettorale contro Trump ...Tra i tanti documenti presenti nella chiavetta che Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha inviato alla redazione di "Report" per far luce sul caso calciopoli, i colleghi ...