Parola ai tifosi dell'Atalanta: se non si va in Europa è fallimento stagionale? (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'opinione dei tifosi dell'Atalanta sulla situazione della squadra tra critiche e idee in caso di mancata qualificazione in Europa Europa o non Europa? Questo è il dubbio che sorge in casa Atalanta analizzando classifica e risultati conquistati nelle ultime giornate. Al di là delle opinioni editoriali tra statistiche e confronti con le passate edizioni, ecco l'opinione dei tifosi nerazzurri. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 473 utenti nerazzurri, i risultati sono completamente chiari: 80% dei tifosi reputano un fallimento la mancata conquista dell'Europa; il restante 20% a reputare l'Europa stessa una pretesa troppo alta L'articolo proviene da Calcio News 24.

