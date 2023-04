Parma-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. In palio punti pesanti con le due squadre in cerca di punti per guadagnarsi un posto nei playoff.si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Tardini.: LE(4-3-3): Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Estevez, Juric, Zanimacchia, Camara, Benedyczak, Vasquez. All. Pecchia(4-3-3): Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Mancosu, Falco, Lapadula. All. RanieriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 22 aprile 2023 alle ore 14