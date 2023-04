Pardo | «Inter-Milan? C’è più pressione col Napoli che col Benfica!»

(Di mercoledì 19 aprile 2023)nell’analizzare i quarti di finale di, rispettivamente contro Benfica e, ritiene sia stata maggiore la difficoltà per i rossoneri QUESTIONE DIsu un’ipotetica semifinale fra: «Se ci sarà una semifinale tra, ilci arriverà avendo già passato un quarto di finale da leggera sfavorita. E la forza psicologica che ti ha dato questa doppia sfida è tanta. Ilne è uscito alla grande dal punto di vista dell’allenamento psicologico. Dal punto di vista dellae dell’ambiente il quarto di finale contro ilè più pesante rispetto al giocare contro il Benfica». Le sue ...

Le parole del giocatore del Monza che ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria contro i nerazzurri in campionato ...La compagine di Luciano Spalletti non va oltre lo 0-0 col Verona. Commento a sorpresa di Pierluigi Pardo. Il Napoli ha trovato delle grandi difficoltà contro il Verona. I veneti, come nelle previsioni ...