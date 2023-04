Parco delle Fenestrelle. Ciampi: La Regione chiede altro tempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Parco delle Fenestrelle, Ciampi (M5S): La battaglia continua, il timore è che le associazioni venatorie impugnino la delibera Servono ulteriori passaggi burocratici per l’Istituzione del Parco delle Fenestrelle, un progetto intercomunale di interesse regionale. Sul tema è intervenuto il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle per la Campania Vincenzo Ciampi. Lo ha fatto attraverso una comunicazione che lasciamo di seguito. “Serve altro tempo per definire l’istituzione del Parco del Fenestrelle (Parco Urbano Intercomunale di interesse regionale), secondo quanto mi è stato comunicato in risposta alla mia interrogazione dalla direzione Difesa del suolo della ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)(M5S): La battaglia continua, il timore è che le associazioni venatorie impugnino la delibera Servono ulteriori passaggi burocratici per l’Istituzione del, un progetto intercomunale di interesse regionale. Sul tema è intervenuto il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle per la Campania Vincenzo. Lo ha fatto attraverso una comunicazione che lasciamo di seguito. “Serveper definire l’istituzione deldelUrbano Intercomunale di interesse regionale), secondo quanto mi è stato comunicato in risposta alla mia interrogazione dalla direzione Difesa del suolo della ...

