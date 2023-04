Parcheggio crollato a Manhattan, un morto. La polizia invia un cane robot: ma si ribalta tra le macerie (Video) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – A New York, nel cuore di Manhattan, è crollato un garage adibito a Parcheggio per auto. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Stando però a quanto riferito dai vigili del fuoco il tragico bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. I residenti degli edifici limitrofi sono stati fatti evacuare dalle autorità per il timore di altri crolli. Immagini decisamente terribili sono state pubblicate sui social dagli utenti, in un Video si vede una donna urlare “via via” e il soffitto crollare. Altre immagini mostrano decine di auto distrutte, alcune capovolte o appoggiate su un fianco. Si notano anche voragini nel cemento, come se la zona fosse stata devastata da un terremoto o da un’esplosione. E ancora: un filmato mostra un cane robot, dai colori del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr – A New York, nel cuore di, èun garage adibito aper auto. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Stando però a quanto riferito dai vigili del fuoco il tragico bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. I residenti degli edifici limitrofi sono stati fatti evacuare dalle autorità per il timore di altri crolli. Immagini decisamente terribili sono state pubblicate sui social dagli utenti, in unsi vede una donna urlare “via via” e il soffitto crollare. Altre immagini mostrano decine di auto distrutte, alcune capovolte o appoggiate su un fianco. Si notano anche voragini nel cemento, come se la zona fosse stata devastata da un terremoto o da un’esplosione. E ancora: un filmato mostra un, dai colori del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il sindaco Adams ha detto che la struttura è completamente instabile - MargarytaFilio1 : RT @Gianl1974: La scorsa notte un parcheggio sotterraneo è crollato nel centro di New York, trascinando con sé decine di auto. Una person… - nichtweggucker : RT @Gianl1974: La scorsa notte un parcheggio sotterraneo è crollato nel centro di New York, trascinando con sé decine di auto. Una person… - Gianl1974 : La scorsa notte un parcheggio sotterraneo è crollato nel centro di New York, trascinando con sé decine di auto. U… - harriton777 : #Occidente Un parcheggio multipiano è crollato negli #USA - il paese libero e di grande sviluppo. ???? La Corea del… -