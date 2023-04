Papua Nuova Guinea, compagna D’Attanasio: “Salute peggiora e rischia la vita” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Speriamo che Carlo torni al più presto, restare lì equivarrebbe a una condanna a morte. Deve fare la chemio, sottoporsi a un intervento delicatissimo. Sta peggiorando e devono operarlo, ma è giusto venga assistito in Italia e che rientri al più presto”. A dirlo all’Adnkronos è Juanita Costantini, la compagna di Carlo D’Attanasio, il velista di 54 anni detenuto ormai da 30 mesi nel carcere in Papua Nuova Guinea, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente ed estraneo alle accuse. A D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Speriamo che Carlo torni al più presto, restare lì equivarrebbe a una condanna a morte. Deve fare la chemio, sottoporsi a un intervento delicatissimo. Stando e devono operarlo, ma è giusto venga assistito in Italia e che rientri al più presto”. A dirlo all’Adnkronos è Juanita Costantini, ladi Carlo, il velista di 54 anni detenuto ormai da 30 mesi nel carcere in, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente ed estraneo alle accuse. A, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Papua Nuova Guinea, compagna D'Attanasio: 'Salute peggiora e rischia la vita': (Adnkronos) - 'Spero rientri in Ital… - Agenparl : NOTA FARNESINA. CASO D’ATTANASIO - MIN. TAJANI SCRIVE ALL’OMOLOGO DI PAPUA NUOVA GUINEA - - infoitinterno : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 in Papua Nuova Guinea - ilmeteoit : #Terremoto #Papua #Nuova #Guinea, violenta scossa di magnitudo 6.3 a #Wakis. Ecco qui i dettagli - 96Zigno : @rep_roma Libertá di stampa italiana al 58° posto dietro a stati come il Burkina Faso e Papua Nuova Guinea, non se… -