Papà sequestrato in casa | drammatica denuncia della figlia di Roby Facchinetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lungo sfogo di Alessandra. Ladi, frontman dei Pooh e sorella di Francesco, apre gli occhi a Beppe Sala. Nome di spicco nella moda, Alessandra vive a Milano ma da qualche tempo non si sente più sicura. "Quando esco disto attenta alla borsa, d'istinto mi guardo le spalle - racconta al CorriereSera -. Anche di giorno, soprattutto in centro. La scorsa settimana a un mio amico è stato puntato il coltellino. Via Sant'Andrea, pausa pranzo". Anche suo padre è stato vittima di una rapina.si trovava nella sua villa di Bergamo. "Uno choc. Se ci penso mi manca il fiato. Erano le nove di sera e mi telefona Francesco, che aveva una call di lavoro per Sanremo con. ...