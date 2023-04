Papa dona due frammenti della ‘vera croce’ per incoronazione di Re Carlo (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La croce che aprirà la processione dell’incoronazione di re Carlo III, il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster, contiene incastonate due reliquie ritenute frammenti della croce di Cristo che sono stati recentemente donati dalla Santa Sede per volontà di Papa Francesco. A quanto si è appreso, qualche tempo fa la Santa Sede aveva donato come “segno ecumenico” all’Inghilterra i due frammenti della reliquia, delle dimensioni l’una di uno e l’altra di cinque centimetri a forma di croce. I frammenti erano conservati nella sala della Lipsanoteca dei Musei vaticani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – La croce che aprirà la processione dell’di reIII, il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster, contiene incastonate due reliquie ritenutecroce di Cristo che sono stati recentementeti dalla Santa Sede per volontà diFrancesco. A quanto si è appreso, qualche tempo fa la Santa Sede avevato come “segno ecumenico” all’Inghilterra i duereliquia, delle dimensioni l’una di uno e l’altra di cinque centimetri a forma di croce. Ierano conservati nella salaLipsanoteca dei Musei vaticani. L'articolo proviene da Italia Sera.

