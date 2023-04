Papa dona due frammenti della ‘vera croce’ per incoronazione di Re Carlo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il dono in segno ecumenico La croce che aprirà la processione dell’incoronazione di re Carlo III, il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster, contiene incastonate due reliquie ritenute frammenti della croce di Cristo che sono stati recentemente donati dalla Santa Sede per volontà di Papa Francesco. A quanto si è appreso, qualche tempo fa la Santa Sede aveva donato come “segno ecumenico” all’Inghilterra i due frammenti della reliquia, delle dimensioni l’una di uno e l’altra di cinque centimetri a forma di croce. I frammenti erano conservati nella sala della Lipsanoteca dei Musei vaticani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il dono in segno ecumenico La croce che aprirà la processione dell’di reIII, il prossimo 6 maggio nell’abbazia di Westminster, contiene incastonate due reliquie ritenutecroce di Cristo che sono stati recentementeti dalla Santa Sede per volontà diFrancesco. A quanto si è appreso, qualche tempo fa la Santa Sede avevato come “segno ecumenico” all’Inghilterra i duereliquia, delle dimensioni l’una di uno e l’altra di cinque centimetri a forma di croce. Ierano conservati nella salaLipsanoteca dei Musei vaticani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

