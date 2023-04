Paolo Ciocca alla presidenza di Open Fiber

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Cda di, primario operatore del mercato della fibra ottica italiano, nomina presidente. La nomina arriva dopo le dimissioni di Barbara Marinali, che lascia l’azienda per essere nominata presidente di Acea.è commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) dal 12 febbraio 2018 al 31 marzo 2023. Precedentemente ricopre l’incarico di vice direttore generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) delladel Consiglio dei Ministri. Dal 2002 al 2007 ricopre ruoli di rilievo al MEF, dove è anche direttore generale delle Finanze. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VillaggioTecno : Paolo Ciocca nominato Presidente di Open Fiber - broby68 : Paolo Ciocca nominato Presidente di Open Fiber - solina_paolo : RT @JamesLucasIT: Da più di 400 anni nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano è conservata una biondissima e lucentissima ciocca di capelli di… - comunica_rp : Open Fiber, Paolo Ciocca è il nuovo presidente - Giornaleditalia : Paolo Ciocca, chi è il nuovo presidente di Open Fiber: alle spalle, ruoli di vertice nel DIS e nell’OCSE -

Open Fiber,è il nuovo presidente Cambio al vertice di Open Fiber . Riunitosi ieri, il Cda ha preso atto delle dimissioni rassegnate dalla dottoressa Barbara Marinali in qualità di Presidente del Cda,...Cooptato in Cda dopo le dimissioni di Barbara Marinaliè il nuovo presidente di Open Fiber, al posto della dimissionaria Barbara Marinali., spiega una nota della società , è stato cooptato come Consigliere d'Amministrazione, e ...Prosegue la stagione delle nomine.è il nuovo presidente di Open Fiber , la società della rete in fibra ottica controllata da Cdp. Lo ha nominato il Cda che lo ha cooptato nel consiglio d'amministrazione dopo le dimissioni ...

Open Fiber, Paolo Ciocca è il nuovo presidente CorCom

Il Cda di Open Fiber, primario operatore del mercato della fibra ottica italiano, nomina presidente Paolo Ciocca.Dalla Consob a Open Fiber: Paolo Ciocca è il nuovo presidente della società della rete in fibra ottica controllata da Cdp ...