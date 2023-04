Paola Barale in Ucraina | “Scenario straziante | ti devasta il cuore Madri che piangono aspettando i figli | giovani soldati in prima linea”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Si parte. Dopo quasi una decina di giorni, oggi si torna a casa. Che viaggio e che esperienza…Intensa e costruttiva, a tratti decisamente dolorosa”. Esordisce cosìin un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore, propriodi rientrare in Italia dopo aver trascorso dieci giorni in, proprio nelle zone teatro di guerra, per un reportage. Con schiettezza e sincerità, l’ex velina riconosce il forte impatto emotivo che ha avuto su di lei ciò che ha visto: “Non sono venuta qui per occuparmi di guerra, ma inevitabilmente mi sono trovata davanti ai segni evidenti di questo terribile e delirante momento storico – spiega-. Palazzi bombardati, scuole distrutte, interi quartieri abbattuti, fosse comuni, posti di blocco, trincee ancora operative, ...

a Kiev con il cuore straziato.

