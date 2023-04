Pallanuoto femminile, World League 2023: Setterosa in giornata no, vince l’Olanda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Setterosa viene sconfitto in modo netto nella prima partita del secondo round della World League di Pallanuoto femminile. Le azzurre del ct Silipo vengono battute 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3) dall’Olanda ad Atene nel raggruppamento che servirà a stabilire le posizioni della SuperFinal di Long Beach, alle quali l’Italia è già qualificato. Pesante il passivo e giornata no per un Setterosa davvero spento, rimaniamo così quarti in classifica con sei punti, quelli conquistati nel primo girone e torneremo a giocare domani alle 19 contro gli Stati Uniti. Delusa l’azzurra Giulia Viacava: “Non cerchiamo troppi alibi: non abbiamo messo in pratica le cose che avevamo preparato in allenamento. Abbiamo concesso a loro conclusioni e ripartenze facili. La grinta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilviene sconfitto in modo netto nella prima partita del secondo round delladi. Le azzurre del ct Silipo vengono battute 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3) dalad Atene nel raggruppamento che servirà a stabilire le posizioni della SuperFinal di Long Beach, alle quali l’Italia è già qualificato. Pesante il passivo eno per undavvero spento, rimaniamo così quarti in classifica con sei punti, quelli conquistati nel primo girone e torneremo a giocare domani alle 19 contro gli Stati Uniti. Delusa l’azzurra Giulia Viacava: “Non cerchiamo troppi alibi: non abbiamo messo in pratica le cose che avevamo preparato in allenamento. Abbiamo concesso a loro conclusioni e ripartenze facili. La grinta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ITALIACHEVINCE : RT @sportface2016: #Pallanuoto, #WorldLeague: #Setterosa in giornata no, vince facile l'Olanda - sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague: #Setterosa in giornata no, vince facile l'Olanda - RariNantesFI : RT @TgrRaiToscana: #pallanuoto Primaverili #Riccione l’azzurro della @RariNantesFI Matteo Restivo nei 200 dorso:oro e pass assicurato per i… - zazoomblog : Italia-Olanda in tv oggi: canale orario e diretta streaming World Cup femminile 2023 pallanuoto - #Italia-Olanda… - AS197715 : Anti-Lazio be like nelle ultime 4 settimane: capire la coreografia del derby, cercare citazioni sbagliate su inter… -