Pallanuoto femminile, World Cup 2023: Paesi Bassi-Italia 16-10. Setterosa sconfitto ad Atene

Per l'Italia inizia con una battuta d'arresto il 2° turno di qualificazione della World Cup 2023 di Pallanuoto femminile: ad Atene, in Grecia, il Setterosa viene battuto dai Paesi Bassi, vittoriosi per 16-10, nel primo match del girone utile a definire le teste di serie delle Final di Long Beach. L'Italia resta ferma ai 6 punti conquistati nel 1° turno, mentre i Paesi Bassi proseguono a punteggio pieno a quota 12. Il match odierno ha ben poca storia, con il punteggio in equilibrio fino al 2-2 dopo 6'15": un parziale di 5-0 in meno di 4'30" a cavallo tra primo e secondo quarto indirizza la gara. I Paesi Bassi, acquisito il margine, badano a tenere a distanza le azzurre.

