Pallanuoto | Carlo Silipo | “Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo una prima fase super, arriva il passo falso per la Nazionale italiana di. Il Setterosa viene infatti sconfitto per 16-10 nel primo incontro della seconda fase della World Cup ad Atene dall’Olanda. Azzurre che domani proveranno a rialzare la testa, anche se davanti si ritroveranno un ostacolo durissimo come le campionesse olimpiche degli Stati Uniti.femminile, World Cup 2023: Olanda-Italia 16-10. Setterosa sconfitto ad Atene Il commento a fine partita di, ct azzurro: “Non ho nulla da rimproverare alle ragazze, perché giocare senza allenatore a bordo vasca non è semplice: miio ladi. Devo dire che ho visto però buone cose, come la reazione nel terzo tempo. Domani ritroviamo ...

Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Trieste), Giusy Citino (... Nello staff, con il commissario tecnicoSilipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena ...DiceSilipo: 'Non ho nulla da rimproverare alle ragazze, perché giocare senza allenatore a bordo vasca non è semplice: mi prendo io la responsabilità di questa sconfitta. Però ho visto anche ...Tutto pronto per Italia - Olanda , partita valevole per il Girone 1 della seconda fase della World Cup femminile 2023 di. Il Setterosa diSillipo, già certa della qualificazione alla Superfinal di Long Beach (23 - 25 giugno), tornano in vasca per confrontarsi con un'altra grande squadra e crescere ...

Pallanuoto, Carlo Silipo: "Mi prendo la responsabilità di questa ... OA Sport

Dopo una prima fase super, arriva il passo falso per la Nazionale italiana di pallanuoto. Il Setterosa viene infatti sconfitto per 16-10 nel primo incontro della seconda fase della World Cup ad Atene ...Ad Atene, nel debutto della seconda fase che definisce la griglia per le finali, azzurre mai in partita: 16-10. Domani la sfida agli Stati Uniti ...