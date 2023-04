Palestre patrimonio delle comunità | firmato il protocollo d’intesa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutooggi a Palazzo Sant’Agostino il, fra la Provincia di Salerno e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito territoriale di Salerno, per favorire e incrementare l’utilizzoe degli spazi aggregativi negli Istituti scolastici di competenza dell’Ente Provincia, da destinare ad attività sportive, ricreative e di socialità per i giovani. “Le– dichiara il Presidente Franco Alfieri – e tutti i luoghi di aggregazione per lo sport e il tempo libero sono una risorsa fondamentale da mettere a disposizione. Le attività che vi si svolgono rappresentano un grande strumento di inclusione, con effetti benefici per la crescita e la socialità dei ...