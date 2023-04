Pagelle Napoli-Milan | Maignan ha i superpoteri | Leao alla Maradona Kvara | errore che pesa

Leggi su corriere

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Per Pioli un’impresa strepitosa, questa semifinale. Conquistata col cuore e con i denti, ma anche col merito, sapendo soffrire e colpire al momento giusto. A Spalletti il piano rimonta non riesce un po’ per i dettagli, un po’ perché gli è mancato il vero Osimhen