Pagelle Napoli | Meret tiene in piedi gli azzurri | che flop Kvara!

(Di mercoledì 19 aprile 2023), i voti dei quotidiani sportivi alla squadra di Luciano Spalletti dopo l’eliminazione dalla Champions League I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno stilato ledeldopo il pari del Maradona che è costato l’eliminazione ai quarti di finale di Champions Lague. Migliore in campo, per il rigore parato nel primo tempo su Giroud che ha tenuto inla squadra azzurra. Peggiore, strano a dirsi, è invece Kvaratskhelia: il suo errore dagli undici metri pesa come un macigno nel complesso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #NapoliMilan, le pagelle degli azzurri dopo il match di #ChampionsLeague - sportli26181512 : #NapoliMilan, le #pagelle: Ndombele giù, Kjaer comanda: Le valutazioni degli azzurri e dei rossoneri dopo il ritorn… - milansette : Napoli-Milan, le pagelle di Crudeli: 'Stasera li spariamo noi i fuochi d'artificio! GODO!!!'… - GMartinelli11 : #BuongiornoATutti ???? Lasciare ottanta metri senza che si faccia un fallo tattico, denota imbarazzo oltre che inespe… - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Le pagelle di Napoli-Milan: Ndombele non ne azzecca una, Leao illumina il Maradona [di Marco Azzi] -

... Khvicha Kvaratskhelia - Nunes Jesus Juan Guilherme Ledi- Milan 1 - 1 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. MERET . La trilogia coi rossoneri si chiude malissimo, Ilaria, ma ...Termina Il match dei Quarti di finale della Champions League trae Milan allo stadio Maradona. LeMilan su CalcioNapoli24 , con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. VotiMilan LediMilan Meret 7. Compie due prodezze su ...- Milan 1 - 1, le: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile 'Abbiamo difeso più bassi per via della presenza di Osimhen, e lo abbiamo fatto benissimo. Abbiamo ...

Napoli-Milan, le pagelle: Kjaer 7, insuperabile. Kvara 5, troppo egoista La Gazzetta dello Sport

Si può uscire da una Coppa in tanti modi, lui sceglie quello di giocare sempre e comunque. Stavolta non perde contro Pioli, riesce almeno a pareggiare e lo fa trascorrendo almeno 70 minuti nella metà ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match di Champions League: pagelle Napoli-Milan I top e i flop e i voti del match valevole per i quarti di finale di ritorno di Champions: pagelle Napoli-Mila ...