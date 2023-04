Pagelle Inter-Benfica 3-3: voti e tabellino Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro ottima partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie ad un super gol di Nicolò Barella che, con un sinistro a giro, fa impazzire di gioia San Siro. L’Inter sembra in controllo, ma al primo tiro in porta subisce gol: colpo di testa di Aursnes e 1-1. Ma l’inizio di secondo tempo dei nerazzurri è ottimo: Brozovic sale in cattedra, Lautaro suona la carica e su assist di Dimarco timbra il gol che da tanto mancava. Poi c’è anche spazio per un super gol di Correa che mette il sigillo definitivo, inutile il 3-3 finale. Sarà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della. A San Siro ottima partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie ad un super gol di Nicolò Barella che, con un sinistro a giro, fa impazzire di gioia San Siro. L’sembra in controllo, ma al primo tiro in porta subisce gol: colpo di testa di Aursnes e 1-1. Ma l’inizio di secondo tempo dei nerazzurri è ottimo: Brozovic sale in cattedra, Lautaro suona la carica e su assist di Dimarco timbra il gol che da tanto mancava. Poi c’è anche spazio per un super gol di Correa che mette il sigillo definitivo, inutile il 3-3 finale. Sarà ...

Pagelle Inter - Benfica: TOP e FLOP del match - VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: pagelle Inter Benfica Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Benfica, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. TOP: FLOP: ... Fantacalcio, 31° giornata di Serie A campionato 2022/2023 Sampdoria - Spezia, Empoli - Inter e Atalanta - Roma saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI ... Milan, Pioli raggiante: 'Derby in semifinale Sarà stimolante e difficile' Napoli - Milan 1 - 1, le pagelle: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile ... 'È chiaro - ha detto pensando al possibile scontro con l'Inter in semifinale - che stando a questa ... I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League:Benfica Ledei protagonisti del match trae Benfica, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. TOP: FLOP: ...Sampdoria - Spezia, Empoli -e Atalanta - Roma saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI -- PRONOSTICI ...Napoli - Milan 1 - 1, le: Calabria annulla Kvara, Magic Mike para tutto. Leao inarrestabile ... 'È chiaro - ha detto pensando al possibile scontro con l'in semifinale - che stando a questa ... Pagelle Inter-Benfica: voti e giudizi Passione Inter Pagelle Inter-Benfica 3-3: Barella incanta, Lautaro segna e comanda la squadra, Dimarco domina sulla fascia Onana 6 – sul gol di Aursnes si allunga ma non può arrivarci. Per il resto sventa ogni pericolo senza grossi patemi e controlla tutto quello che passa dalle sue parti. Nel finale subisce due reti, ma ... Inter-Benfica, l'invasione in piazza Duomo di 5mila tifosi portoghesi Invasione pacifica di tifosi del Benfica a Milano in vista della partita a San Siro. Sono oltre cinquemila tifosi ospiti allo stadio di San Siro per Inter-Benfica, partita valida per il ritorno dei qu ... Onana 6 – sul gol di Aursnes si allunga ma non può arrivarci. Per il resto sventa ogni pericolo senza grossi patemi e controlla tutto quello che passa dalle sue parti. Nel finale subisce due reti, ma ...Invasione pacifica di tifosi del Benfica a Milano in vista della partita a San Siro. Sono oltre cinquemila tifosi ospiti allo stadio di San Siro per Inter-Benfica, partita valida per il ritorno dei qu ...