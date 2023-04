Owen duro con il Chelsea | «600 milioni spesi e nessuno decisivo in zona gol»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole dell’ex pallone d’oro Michaelsulla sconfitta delnei quarti di finale di Champions League con il Real Madrid Michaelha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta delin Champions League contro il Real Madrid, criticando pesantemente i Blues e il loro mercato faraonico, che ha portato solo a due sconfitte per 2-0. Di seguito le sue parole. «É uno dei grandi misteri di sempre: come si possono spendere 600e non portare un giocatore che siaingol? Sembrano senza mordente. Hanno comprato tutti e ora hanno un grosso problema. Penso che la prima cosa che devono fare sia tagliare la squadra. Questo esaurisce gli allenatori. Ne sono sicuro, quando entri in un ritiro e hai 30 giocatori, puoi scommettere ...

