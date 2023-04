Overdose per una challenge su TikTok: muore 13enne (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il caso negli Stati Uniti. La sfida consisteva nell'ingurgitare un ingente quantitativo di pastiglie di Benadryl, un antistaminico. Subito dopo l'ingestione l'adolescente ha avuto delle crisi epilettiche Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il caso negli Stati Uniti. La sfida consisteva nell'ingurgitare un ingente quantitativo di pastiglie di Benadryl, un antistaminico. Subito dopo l'ingestione l'adolescente ha avuto delle crisi epilettiche

