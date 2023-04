Ostia – Grosso petardo contro una pizzeria, danni a saracinesca (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ostia – Grosso petardo contro una pizzeria, saracinesca danneggiata – Misterioso episodio stanotte a Ostia. In piazza Quarto dei Mille, è stato fatto esplodere un Grosso petardo che ha causato soltanto danni alla saracinesca del locale. Il titolare della pizzeria ha dichiarato ai carabinieri, intervenuti sul posto, di non aver ricevuto minacce. Le indagini proseguono anche perché Ostia è da tempo al centro dell’attenzione per minacce estortive verso negozianti, aziende e semplici cittadini. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)unadanneggiata – Misterioso episodio stanotte a. In piazza Quarto dei Mille, è stato fatto esplodere unche ha causato soltantoalladel locale. Il titolare dellaha dichiarato ai carabinieri, intervenuti sul posto, di non aver ricevuto minacce. Le indagini proseguono anche perchéè da tempo al centro dell’attenzione per minacce estortive verso negozianti, aziende e semplici cittadini.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ondaquadra : RT @Gregnrg: @ondaquadra Pallesecche - in re ipsa Nfetto - sentito a Ostia ai cancelli non so la motivazione e non la vojo sapè Sgommino -… - Gregnrg : @ondaquadra Pallesecche - in re ipsa Nfetto - sentito a Ostia ai cancelli non so la motivazione e non la vojo sapè… -