Ortoressia | l’ossessione per il cibo sano colpisce gli italiani

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Life&People.it Mangiare, seguendo una dieta rigorosa ed equilibrata, è il primo passo per preservare il benessere fisico e mentale e dunque tenersi in forma. Una mood salutista che se esasperato ed estremizzato può diventare una vera e propria ossessione e dunque un disturbo. Oggi accade anche questo. Maniacalità e controllo ossessivo sulper mangiare a tutti i costi, distruggono i buoni propositi dai quali si è partiti creando un effetto negativo, e a tratti patrologico, che può portare a complicazioni anche gravi. In questi casi si parla, infatti, di, un problema che in Italia viene riscontrato sempre più spesso dagli specialisti e che viene inserito, al pari di bulimia e anoressia, tra i disturbi del comportamento alimentare., quando l’attenzione alimentare ...