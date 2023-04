Orsa Jj4 | perché per i veterinari non va abbattuta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Siccome è stata catturata, è isolata e non può più nuocere, secondo i professionisti non ci sono ragioni di ucciderla, come già sostenuto dal Tar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Vaccino pericoloso, lo sequestro». Ma Speranza provò a fermare il Pm ??? Nuova ecotassa: colpiti… - iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - piero_mas : Ora l'orsa è catturata, ci sono mille modi per controllarne i comportamenti e impedire che sia nuovamente pericolos… - clarkxvfire : Se vi va firmate la petizione?? -

Trentino, i veterinari contro l'eutanasia dell': "Non provocheremo la morte dell'animale, con Fugatti nessun confronto" di Redazione La Zampa 19 Aprile 2023 Palermo, non ha i soldi per le ...Prende posizione anche l' Ordine dei veterinari del Trentino sul caso dell', considerata responsabile dell' aggressione e della morte del 26enne Andrea Papi . L'ordinanza di cattura emessa dalla Provincia Autonoma è stata sospesa dal Tar di Trento , fino all'11 ...Le sorti dell'Attraverso una trappola a tubo è stata catturata l', responsabile dell'aggressione ad Andrea Papi in Val di Sole. Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio ...

Domani sera, giovedì 20 aprile, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajan ...Abruzzo – Nella puntata di ieri sera di “Cartabianca“, programma di Bianca Berlinguer in onda ogni martedì alle 21.20 su Rai 3, tra i temi portati all’attenzione degli spettatori c’è stato anche il ca ...