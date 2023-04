Orsa JJ4 | dove si trova ora | come vive e quale sarà il suo destino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - enpaonlus : Catturata questa notte l’orsa Jj4 con i suoi piccoli. ENPA LEIDAA e OIPA: “Il decreto del TAR che sospende l’ordina… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Vaccino pericoloso, lo sequestro». Ma Speranza provò a fermare il Pm ??? Nuova ecotassa: colpiti… - nonon1906 : SALVATE L'ORSA JJ4 DEL TRENTINO E LIBERIAMOLA - Firma la petizione! - carlokarl : RT @enpaonlus: Abbattimento dell'orsa Jj4, nuovo ricorso al Tar contro Fugatti. Enpa, Leidaa e Oipa: 'Non sono stati attuati i metodi previ… -

Le squadre specializzate del Corpo forestale del Trentino hanno catturato l', l'animale che ha ucciso il runner 26enne Andrea Papi nei boschi del monte Peller. L'esemplare è stato preso in custodia in val Meledrio: era insieme a tre cuccioli, che sono stati lasciati ...Durante la conferenza stampa di questa mattina il Presidente della Provincia Autonoma di Trento , Maurizio Fugatti , ha annunciato che, oltre all', anche gli orsi Mj5 ed M62 saranno abbattuti , in quanto considerati pericolosi per la zona. Il presidente Fugatti ha annunciato che dopo la cattura dell'responsabile della morte di ..., rabbia social dopo la cattura Sui social monta la rabbia degli animalisti che, dopo la cattura dell'altra notte dell'ricercata per l'uccisione del runner Andrea Papi, protestano ...

Catturata l'orsa Jj4: ora cosa succederà Le immagini La7

Ieri, martedì 18 aprile, c’è stata la cattura dell’orsa Jj4, che ha aggredito mortalmente il 26enne Andrea Papi, mentre faceva una seduta di running sui sentieri del monte Peller. L’orsa […] ...La Provincia di Trento ha intenzione di abbattere altri due orsi ritenuti pericolosi per l'uomo: Mj5 ed M62. Il primo ha già ottenuto un parere favorevole da parte di Ispra, mentre il secondo è ancora ...