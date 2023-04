Orsa Jj4 | dopo la cattura lo zoo di Fasano vorrebbe accogliere l' animale

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si apre un nuovo scenario sul possibile futuro di Jj4, l'esemplare ditaaver provocato la morte del runner Andrea Papi nei boschi sopra Caldes lo scorso 5 aprile. Lo zoosafari di, in provincia di Brindisi, si è, infatti, detto contrario all'abbattimento dell'e pronto ad accoglierlo nella propria struttura. Lo zoosafari', "non condividendo l'opzione dell'abbattimento" prevista da un'ordinanza firmata dal governatore trentino Maurizio Fugatti, ha dato la propria disponibilità, "qualora necessario, adl', eventualmente realizzando un'apposita struttura ex novo, sentite le autorià competenti".